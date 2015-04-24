台湾债市：五年债殖利率早盘微扬，台股大涨及美债盘整等多空消息夹杂

路透台北4月24日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周五盘初微扬。交易员表示，尽管台股指数盘初向上喷出，万点大关一度近在咫尺，但美国10年公债殖利率却是拉回整理，多空消息夹杂令104/6殖利率早盘暂徘徊在1.02-1.03%间。

他们并指出，台股表现亮丽吸引市场眼球，台债则因美债变动不大而陷入窄幅区间整理，股债间的翘翘板效应暂不明显，且因近期借券成本略有提高，空单成本垫高致空方操作转趋保守，较会斟酌104/6殖利率续扬空间。

〞大家都在捧股市，台股开始发威，谁看债市。〞一位大型民营银行台债交易员说。

亚洲股市今天涨跌互见，当地时间10:10，台湾股市 早盘上涨1%，暂报9,895.57点，表现明显优于其他亚股，其中港股小涨0.07%，中国沪综指 则是走跌0.79%。

美国公债收益率周四走低，指标公债收益率从三周半高位回落，因投资者在昨日美国、德国和英国公债遭全面抛售后重新入市。指标10年期公债 下跌3.5个基点，报1.937%，根据路透数据，周三触及三周半最高1.993%。

本地时间10:25，104/6殖利率升0.22基点，报1.0263%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%

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--美国股市：Nasdaq指数创下纪录收盘新高 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)