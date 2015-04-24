互联网产业：亚马逊公布云计算获利后，微软对云业务业绩避而不谈

微软表示，Azure营收正在成长；Azure提供的服务和亚马逊的产品类似，但同时也是一个更为广泛的平台。微软并指出，整体商用云端业务营收增加一倍有余，目前年营收率约为63亿美元；商用云端业务包括提供在线版的Office及Dynamics等应用软件。

一名分析师问及微软执行长纳德拉(Satya Nadella)，亚马逊的云端业务获利是否为微软设下一个指标，纳德拉并不这么认为。

“我认为Azure和AWS进行比较是不切实际的，”纳德拉说道。他暗示Azure的服务更为广泛，意味着微软的云端业务包含更多元的因素，但他并未详加说明。

微软或许可以比亚马逊用上更多时间来让云端业务获利，因微软这家全球最大软件业者传统业务获利丰厚。亚马逊庞大的在线零售业务只会断断续续地缴出获利，而且各界更加仔细检视其云端事业细节。

“有鉴于业务模式不同，亚马逊比微软面临更大压力，”FBR Capital Markets分析师Daniel Ives表示。“华尔街将严格检视未来一年的营收成长，而对于纳德拉而言，焦点应该在于云端业务增长及Windows 10操作系统。”(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红)