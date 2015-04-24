国际油市：油价高位回落，但周线有望上涨

0208GMT，布兰特6月原油期货 跌0.31美元，至每桶64.54美元。周四结算价上涨2.12美元，盘中一度触及去年12月10日以来最高水准65.58美元。

美国6月原油期货 跌0.32美元，至每桶57.42美元。周四结算价涨1.58美元，盘中触及年内高位58.41美元，有望连续第六周录得周线涨幅。

原油期货过去一个月的上涨表明，产油商和华尔街就油价何时反弹的分歧加大，金融业人士认为油价周期变化的速度要快于行业预期。

“股市已在预期油价上涨，”IHS执行长Scott Key称。

与此同时，产油商则预期油价在未来五年左右时间内仍维持在每桶60美元上下。

“有人可能预期油价会升至75美元，但我认为我们应该为更低的油价做好准备，”西方石油(Occidental Petroleum) 执行长Stephen Chazen称。Chazen预计油价将维持在每桶60美元。

美元因美国经济数据表现平平而走软，这也对国际油价带来支撑。美元走软令以美元计价的石油等商品对其他货币持有者而言更为便宜。(完)

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