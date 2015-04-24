更新版 1-台湾汇市：台币兑美元盘中升破31关卡，外资大举汇入且央行弃守

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路透台北4月24日 - 台币兑美元 周五大升逾2角以上，因应台股大涨盘中升破15年新高位，外资汇入非常踊跃，且央行撤守。

台股盘中抵达日高9,961.31点，创15年的盘中新高。汇银人士指出，外资汇入相当踊跃且台股盘中大涨，令美元卖压相当强劲。

〞央行本来在守31块的，后来也都撤了。〞一位小型商银交易员表示。

他们也说，外资上日大买台股逾200亿台币，这金额相当显着，出口商见台币大涨也稍有惊慌之意，抛汇力道明显，同步推升台币。至于小散户见台币强升则进场购汇。

台币盘中最高位30.899，也创下逾五个月以来的高位。前高在2014年11月19日，当日高位在30.876。

韩元兑美元 则报1,079.2，前日收在1,082.2。韩国韩元兑美元周五盘中小升至近三个月高位，因外资买进韩股，支撑了韩元；同时美元因美国经济数据疲弱而走跌。

市场人士预估，今日台币实质交易区间主要在30.90-30.95间交投。早盘主要交易区间落在30.899-30.959；上交易日区间则在31.050-31.102。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度变化不大。一个月远汇报价 暂在30.905/30.935左右，上日纽约盘收在30.990。

交易员预测今日集中交易区间：

•30.900-30.950

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