更新版 1-新债招标：中国20年国债定位远超预期，交易户缺乏兴趣且配置需求弱

* 20年固息国债中标利率4.09%，远高于预期

* 交易户缺乏兴趣，配置需求偏弱拉高定位

* 对二级市场走势参考意义有限 (新增市场评论)

路透上海4月24日 - 中国财政部周五招标的20年期固息国债中标利率远高于预期，超长期限国债因为流动性不好，除非在大牛市中，交易户对其一般都缺乏兴趣，而作为超长债投资主力的保险机构此次也意兴阑珊，配置需求欠缺令本期债定位超高。

交易员并指出，由于超长国债的需求方较为集中，其结果对二级市场的参考意义也较为有限，而与本期国债同时发行的国开行一年和三年增发债，中标收益率仍低于二级估值，对现券走势的影响会更为直接。

业内人士稍早透露，中国财政部上午招标发行的260亿元人民币20年期固息国债，中标利率4.09%，远高于此前3.93%的市场预测均值；该期债的投标倍数为1.59倍。

“之前也问了一下，保险什么的好像不太感兴趣，估计都是友情参与一下，可能现在股市太好了，国债收益水平还是太低，都往高了投，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员也谈到，超长国债一般交易户都不会参与，以纯配置需求为主，因此其利率相较其他期限品种出现波动的概率更大，但一般对现券影响都不会太明显。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种最新收益率为3.9213%。

国开行上午同时招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.2185%，同时招标的三年期债收益率为3.6462%，均低于中债估值水平。另外，国开行还有五年和10年两期固息增发债，将于北京时间11:10结束招标。

今日招标国债为财政部今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。