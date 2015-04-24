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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月24日

路透伦敦4月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,675              +950
    锡             9,375              持平
    铅           183,975            -3,900
    锌           481,375            -2,600
    铝         3,848.975            -7,925
    镍           435,558              +846
    铝合金        24,360               -80
    NASAA         58,260              -640
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布               品种   库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                              金                   
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 李婷仪 审校 于春红)

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