离岸人民币：香港八家银行齐降人民币定存利息，流动性进一步改善

路透香港4月24日 - 香港八家银行周四齐降人民币定期存款利息，普遍减幅介乎0.2-0.25个百分点。近期中外资资金涌入香港，离岸人民币流动性已现进一步改善。

香港经济日报周五报导称，环球热钱涌港势头未有停步，令人民币定期存款的减息潮停不了，周四共八间香港银行减息，为今年最多，包括中银香港 及渣打 等两间发钞行。

本周香港陆续有银行加入减息潮大军中，市场料人民币定存利息会持拾级向下的趋势至今年年中。

报导引述交银香港环球金融市场部经济及策略师何文俊认为，中外游资涌港的势头暂没迹象歇止，香港人民币同业拆息已明显回落，无论是短中长息皆跌破4%，故定存息趋跌也是正常现象。

4月中旬以后，离岸CNH市场流动性紧张出现缓和迹象，周五离岸人民币拆借利率隔夜 和14天 分别报2.80%、3.50%，较一周前分别下降100BP(基点)和70BP。

CNH CCS（交叉货币互换）利率也高位回落。周五，一年期 和三年期 分别报3.28%和3.38%，较3月的均值4.16%和4.27%已有明显回落。

中信证券分析师杨希对路透指出，离岸人民币市场拆借利率有所下行，同时，由于推进人民币国际化，决策层可能会出台进一步开放资本账户和鼓励人民币资金出海的措施，因此预计二季度离岸人民币市场流动性将会进一步改善。

经济日报并引述永隆存款部主管龚志明认为，当前有闲资族已转战炒股，高息吸客的作用减低；但相信业界只会逐次微减人民币存息，令新息率回复约3.5%的原本常态。

今年2月初，离岸CNH市场流动性持续紧张，短期人民币拆借利率波幅较大，2月5日隔夜银行间CNH拆借利率 最高达8%。香港的银行纷纷推出颇有吸引力的人民币存款利率，以留住现有客户并吸引人民币新资金。