《人民币综述》四自贸区争鸣，人民币资本项目可兑换再下一城

作者 倪蔚丹

路透北京4月24日 - 中国上海自贸区正式运行一年多后，广东、福建、天津三地自贸区本周挂牌成立，三家后来者一致提出试行资本项目限额内可兑换，加入金融创新的排头兵行列，推动今年实现资本项目可兑换再下一城。

继上海自贸区松绑企业境外融资与启动自由贸易账户（FT账户）外币服务功能之后，三位消息人士周五透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。

中银香港高级经济研究员应坚表示：“今年是内地资本项目开放的关键年，不排除未来有一天作出资本项目可兑换宣示的可能性，为人民币加入SDR（特别提款权）创造有利条件。”

应坚指出，今年3月央行周小川行长在中国发展高层论坛上明确表示，今年内地打算通过各方面改革努力实现人民币资本项目可兑换，为内地资本项目开放定下了一个时间表。三个新自贸区引入资本项目限额内可兑换政策，是完成这个时间表的一项具体措施，亦为实现资本项目可自由兑换的目标迈出坚实的一步。

今年3月24日，中央政治局审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案，相关通知于4月20日正式印发。自此自贸试验区由一家独奏扩容为四重奏。

不过亦有专家认为，中国资本项目的开放不宜操之过急。伴随着人民币可兑换程度的提高，跨境资金流动的通道亦逐渐豁开。考虑到美联储加息周期启动，中国仍面临人民币兑美元 贬值压力与资本流出状况，因此当前并非放开资本管制的好时机。

光大证券首席经济学家徐高表示，国内利率市场化完全实现，刚性兑付完全打破，并形成一个有深度、有韧性的金融市场，是开放资本项目的前提条件。即使届时出现金融机构在竞争过程中倒闭，也不会引发系统性的金融危机。

“我觉得应先把内功练好，然后再放开,...还是要视情况，审慎地推进资本项下的开放。”他表示。

中国社会科学院学部委员余永定在两会（全国人大和政协会议）期间接受路透专访时亦称，当前中国投机资本外流现象非常严重，企业套利和国内资产转移到国外，共同驱动资本外流。资本管制作为最后一道防火墙不能急于放弃，应采取渐进方式，审慎地开放资本项目下的人民币可兑换。

中国央行行长周小川近期在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。目前中国资本项目下仅五项仍属于完全不可自由兑换，主要涉及到个人跨境投资以及非居民在境内市场发行股票和其他金融工具。

**自贸区新政有利观察跨境资本流向**

业内人士指出，目前中国企业境外融资需求较高，自贸区引入资本项目限额内可兑换，将有利于吸引资金流入境内，从而对人民币汇率形成一定支撑。但影响程序还应视限额规模大小而定。

“我最近接触的中国企业境外发债，（募集的资金）进不来， 通过融资租赁公司过桥。 所以不完全看空人民币，看资本市场开放程度，像中国市场整体如此有活力和题材的经济体不多了。” 一家私人投资公司财务总监表示。

不过他亦指出，由于中国外债管理严格，通过融资租赁方式将资金作为资本金或借款发放给境外融资的国内母公司，到期还款时资金流出亦会有些麻烦。

而自贸区内人民币资本项目可兑换再下一城，无疑将助力企业跨境融资。

上海自贸区内开通FT账户的金融机构可向区内及境外主体提供本外币一体化的自由贸易账户金融服务，对此一位商业银行上海自贸区支行人士指出，企业境外低息筹集美元资金后通过FT账户兑换成人民币，融资成本和汇兑成本都会降低，还能更有效管理汇率风险。

徐高认为，随着自贸区内人民币可兑换程度的提高，初期流入的资金可能会较多，因国外资金价格低于国内，且房地产等一些企业在国内面临着融资限制，必要时需转投国际市场。但长期看，国内投资全球配置的需求还远未得到满足，这会带来长期的、持续的资金流出压力。

“资金流入的力量也有，流出的力量也有，最后出来的效果是多少，我觉得有待观察。”徐高表示，新自贸区实行资本项目限额内可兑换，是资本项目开放的一个试水。自贸区选择在这个时点引入该政策，有助于观察跨境资本流动方向，为未来的政策预做准备。

他并指出，央行对汇率的决策是最重要的，其在中间价的设定和每日的市场价上均有主导权，自贸区新政策引致的跨境资金流动，至少短期来看对人民币汇率的影响不彰。因三个自贸区在资本项目下的兑换均有额度控制，且目前中国对跨境资本流动的管制仍是有效的，总体风险基本可控。

国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四在国新办新闻发布会上表示，美国货币政策正常化和美元升值对中国资本流动影响逐渐显现但冲击有限，中国有能力并有信心抵御外部冲击。当前中国跨境资本流出是可预期、可解释和可承受的，资本流出的主要渠道仍然是藏汇于民和债务去杠杆化，反映了市场主体顺周期的财务运作，企业加速偿还外汇贷款和对外债务。

外管局综合司司长王允贵3月在外管局发布会上指出，在当前改革环境下，稳步实现资本项目可兑换是切实可行的。现在中国85%的资本项目都实现了可兑换，在实现可兑换路程上只剩下“最后一公里”，外管局会将抓改革和防风险齐头并进，并充分评估资本项目可兑换对跨境资本流入和流出可能带来的影响。

中国政府在“十二五”规划里提出要实现人民币资本项目可兑换，今年是十二五最后一年。（完）

浏览自贸区图表，请点选：link.reuters.com/kuc64w

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 19,584.4 78

法巴 12,930.2 34

渣打 12,263.4 29

巴克莱 3,000.0 2

星展 2,902.6 17

**本周市场动态**

--香港八家银行周四齐降人民币定期存款利息，普遍减幅介乎0.2-0.25个百分点。近期中外资资金涌入香港，离岸人民币流动性已现进一步改善。

--全球市值最大银行--中国工商银行 周四表示，该行巴基斯坦拉合尔分行近日已正式开业。做为目前唯一在巴基斯坦设立机构的中资商业银行，工行称正落实“一带一路”战略，支持中巴经济走廊建设。

--中国广东自贸区首只点心债获得市场热捧，深圳前海金融控股公司日前发行点心债10亿元，期限为2.5年，获超额12倍认购，创近年离岸人民币债券市场超购倍数最高纪录。