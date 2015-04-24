中国经济：央行拟在自贸区推广自由贸易账户经验，年内扩围全国--消息

路透北京4月24日 - 继中国上海自贸区宣布自由贸易账户(FT账户)启动外币服务功能后，三位消息人士周五透露，央行拟将FT账户经验尽快推广至四个自贸区，并在年内向全国推广。这意味着中国资本项目开放将迈出一大步，且此举有望缓解国内融资贵的难题。

一接近央行的权威人士称，按照设立自贸区的总体安排，区内的各项试点是为全国改革探路，试点经验要尽快推广，FT账户已具备尽快推广的条件，计划先尽快在扩围后的上海自贸区、广东、福建以及天津自贸区内推广，今年还要在全国推广。

“融资贵问题单靠国内改革很难解决，高层希望通过对外开放来找新的解决思路，将国内融资成本向国际市场融资成本靠拢。”该权威人士称。

另有知情人士亦证实了上述消息，并认为这对国内金融业来说可能是一大挑战。

路透已就此事联系央行，但截至目前尚未获得其置评。

另有消息人士透露，央行确实有意试点FT账户，但是今年资金外流压力大，外管局有不同意见，四个自贸区不会同步放开，初步是同意天津试点放开FT，广东地区则可能相对居后。而四个自贸区创新领域都会集中在：本外币账户改革及投融资便利化跨境；人民币业务创新发展；以及外汇管理改革试点。

央行上海总部周三发布《关于启动自由贸易账户外币服务功能的通知》，正式宣布上海市开展自贸试验区分账核算业务的金融机构可按相关要求向区内及境外主体提供本外币一体化的自由贸易账户金融服务，标志着自由贸易账户外币服务功能的正式启动。

**用开放倒逼改革**

中国银行国际金融研究所研究员李建军认为，资金融资渠道拓展，对降低国内融资成本是完全成立的，在上海自贸区扩至其他自贸区，并在全国复制的话，实际上更重要的是打通资本项目的问题，资金相当于可以跨境，资本项目基本开放，资金基本可以自由跨境流动，这是很重要的金融改革项目。

“实际上是在资本项目上戳了一个洞，对利率和汇率市场化是一个倒逼过程，对中国的金融市场是有挑战的，因为无所谓利率的上限和下限了。”他称。

他并指出，跨境资金的自由流入流出的渠道扩宽，令国内外融资成本趋同，也倒逼汇率改革，这是资金要素自由流动的结果。考虑到利率平价的问题，之前所谓通过资本管制带来的内外套利就没有了，或者说境内外利率和汇率的差价将缩窄，从而令跨境套利无利可图。

中国国务院总理李克强周四在考察福建自贸区福州片区支行时就强调，设立自贸区初衷就是用开放倒逼改革，通过开放跨境业务，倒逼内地融资成本降低。

国务院副总理汪洋稍早则表示，上海自贸区经验得到有序复制推广，国务院将及时总结评估四个自贸试验区试点的进展状况，在全国或具备条件的地方进一步复制推广相关成果，扩大试点，并及时调整负面清单。