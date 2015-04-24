《分析》两大奢侈品网店合并，促使厂家转变抵触互联网的态度

“我们的客户要求拥有全方位渠道的购物体验，为了保持在奢侈品零售方面的领先地位，我们需要对此作出反应，”哈罗德的董事总经理Michael Ward说。

执行长Bernard Arnault在LVMH集团上周举行的年度大会上说，“将有越来越多的产品在网上出售”，集团“目前在适应这个形势”。

LVMH旗下品牌，比如芬迪(Fendi)、Kenzo、璞琪(Emilio Pucci)早已开始在网上出售许多产品，但路易威登(LV)目前还只在网上销售配饰、笔、手表和珠宝。

历峰集团(Richemont)旗下的卡地亚(Cartier)品牌自2010年起就开始在美国通过网络销售珠宝，以销售额计，卡地亚网店目前的销售额仅次于它的两大旗舰店。

不过，百达翡丽(Patek Philippe)就没有在网上销售它家价格超过1万欧元的手表，该品牌上个月对路透表示，目前还没有这么做的打算。(完)