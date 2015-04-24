亚洲经济：日本央行副总裁中曾宏称，亚洲必须提升基础建设投资

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月24日 - 日本央行副总裁中曾宏周五表示，亚洲必须扩大基础建设投资，并使各个市场能够更为灵活应对全球性的冲击，以持续达成经济高度成长。
中曾宏在一场亚洲资产管理座谈会上表示，“部分亚洲经济体的基础建设不足，成为工业发展的瓶颈。”
中曾宏为日本央行两名副总裁之一，他的专长主要在于全球金融市场，而他在2008年也曾以央行官员身分应对雷曼兄弟倒闭引发的全球市场动荡。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。