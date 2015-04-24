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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 11:35 BJT

亚洲经济：日本央行副总裁中曾宏称，亚洲必须提升基础建设投资

路透4月24日 - 日本央行副总裁中曾宏周五表示，亚洲必须扩大基础建设投资，并使各个市场能够更为灵活应对全球性的冲击，以持续达成经济高度成长。

中曾宏在一场亚洲资产管理座谈会上表示，“部分亚洲经济体的基础建设不足，成为工业发展的瓶颈。”

中曾宏为日本央行两名副总裁之一，他的专长主要在于全球金融市场，而他在2008年也曾以央行官员身分应对雷曼兄弟倒闭引发的全球市场动荡。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)

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