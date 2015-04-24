《焦点》产油商对油价上涨不抱希望，但华尔街赌定油价反弹快于预期

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
Asmus指出，油企的股票价格已经开始反弹，Pioneer股价自12月以来上扬了约30%，超过同期商品市场的涨幅。标准普尔油气生产商指标 自2月以来上涨逾24%。
Asmus称，私募股权基金已经捧出大笔资金寻求并购目标，要以便宜的价格获得在能源产业的曝险，因他们认为原油价格将回升。
就在两个月以前，黑石 宣布它们推出的第二支专注于能源业的私募股权基金获得了超额认购，投资者的参与兴趣远超过45亿美元的基金申购上限。根据黑石此前发布的一份声明，这个新能源基金的投资者涵盖养老基金、主权财富基金、保险公司、慈善基金、基金会和家族投资者。
Asmus称表示，“如果所有投资者都认为油价将在每桶50多美元的区间徘徊三年，那么就不会有那么多资金涌现出来，等待着在能源领域寻觅机会。”(完)
(编译 刘秀红/艾茂林/汪红英/高琦 审校 孙茉莉)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。