更新版 1-中国经济：稳增长加力，增加有效投资会推一批重大工程包--发改委

* 发改委储备三套政策预案，目前使用下行压力加大的第三套预案

* 稳增长政策会加力，继续增加有效投资

* 近期还会推出一批重大工程投资包 (新增更多细节及背景)

路透北京4月24日 - 中国政策的火力点正集中稳增长方面。在中国国家发展改革委员会的三套政策储备预案中，目前使用的是对应于经济下行压力加大时的第三套预案，增加有效投资，包括近期还会推出一批重大工程投资包，以及稳增长政策会继续加力。

发改委经济运行局局长李仰哲在周五举行的新闻发布会上称，为应对经济形势，发改委准备了三套政策预案，分别是经济平稳运行时多出促改革、调结构的政策措施；当经济出现波动的时候，预调微调的力度就会大一些；当经济出现下滑的情况，就会采取力度更大的稳增长措施。

“去年以来，针对经济平稳运行、发生波动和出现趋势性下滑的三种情况，国家发展改革委相应制订了三个政策工具箱，目前属于第三种情况。”李仰哲在发布会后称，会根据经济形势的变化，还在不断充实和完善政策工具箱。

他分析称，当前中国经济运行的确还是面临着一定压力。主要体现在工业生产增速大幅回落，企业利润同比下降，制造业投资和工业品出口增速放缓，工业品出厂价格持续回落。

但他指出，现在中国经济进入新常态，经济增速的放缓有一定的合理性，但是并没有形成惯性下滑。中国还有较大的政策空间，随着稳增长措施的出台，在把握好稳增长和调结构平衡的同时，下一步的经济情况将会有所改观。

“从目前的情况来看，政策预研储备还是比较充分的，还有较大的政策空间，政策工具箱里所储备的相关政策工具还是比较充足的，我想只要应对得当，我们能够保持经济运行在合理区间。”李仰哲称。

中国一季度经济增速创六年新低，勉强落在年初设定的目标7%。其后中国央行于周日宣布超预期降准，显示稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务 。

发改委综合司副司长丛亮也在同一场合称，中国可运用的政策工具还是很多的，前一阶段也出台了降息、降准，包括减税、清费、促进投资、扩大消费以及稳定房地产等一系列的微调政策。“我感觉我们还是有信心把经济增长保持在7%左右的中高速水平。”

他提到，从全国来看，整体就业的形势还是比较稳定的，从区间调控的思路和方法来看，目前的经济速度确保了就业相对来说是稳定的，并没有滑出所谓区间的下限。

另外，防通胀是合理区间的上限，现在来看，物价总水平还是比较稳定的，一季度CPI涨幅是1.2%，没有超出预设的3%左右的上限，总体来看，现在经济还在合理的区间运行。

**稳投资继续加力**

增加有效投资显然是中国本轮稳增长政策的主要工具之一。发改委投资司副司长罗国三提到，正围绕三方面工作进行，包括加快推动重大工程建设，创新重点领域投融资机制，深化行政审批制度改革。

他指出，去年9月份以来国家推进了七大类投资工程包，今年会继续加快重大工程推进，近期还将推出一批重大工程投资包，同时会根据实际情况，不断充实完善和动态调整的重大工程包，把一些符合方向、具备条件的重大项目及时补充进来，形成“四个一批”，即“实施一批、核准一批、储备一批、谋划一批”。

罗国三介绍，在中央企业引入社会资本方面，铁路发展基金首期募集的社会资金达到了82亿元人民币，中石化的销售融资股份所有制改革引入了社会资本，现在统计超过1,000亿。

他表示，要积极转变政府投资使用方式，更多的采用一些基金的方式来安排政府投资，比如说国家新兴产业创业投资引导基金设立工作正在积极的推进，准备通过中央财政资金来注资200亿来设立一个总规模400亿的新兴产业创投引导基金等等。

从效果来看，民间投资保持了稳定增长的趋势，而且占比持续的提高，从2010年到今年的一季度，民间投资占全社会固定资产投资的比重从51.1%进一步提高到了65%。