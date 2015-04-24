韩国汇市：韩元兑美元一度升至近三个月高位，因外资买进韩股

日圆下跌引发了对金融当局可能入市干预阻升韩元的担忧。 0244GMT，三年期公债6月期货 小跌0.06点至109.30。 0244GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,078.7 1,082.2 日圆/韩元 9.0244/316 9.0291 韩国公债期货 * 109.30 109.36 韩国综合股价指数 2,165.95 2,173.41 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽/张明钧)