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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 11:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元一度升至近三个月高位，因外资买进韩股

日圆下跌引发了对金融当局可能入市干预阻升韩元的担忧。
    
     0244GMT，三年期公债6月期货 小跌0.06点至109.30。
    
                                 0244GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,078.7        1,082.2
    日圆/韩元       9.0244/316         9.0291
    韩国公债期货 *          109.30         109.36
    韩国综合股价指数     2,165.95       2,173.41
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校　李爽/张明钧)

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