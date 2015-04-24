韩国股市：早盘触及纪录高位，但获利了结涌现转为小跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“外资可能觉得某些类股遭到低估；他们今天已经买进银行、保险股 、浦项钢铁及现代汽车，”Eugene Investment & Securities分析师Park Seok-hyun称。 现代汽车 上涨1.7%，上日现代汽车公布季度营业利润1.9 1万亿韩元，高于分析师预估。 SK海力士 上涨2.5%，上日公司公布第一季获利高于预估 ，且短期前景强劲。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。