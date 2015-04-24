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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 11:19 BJT

韩国股市：早盘触及纪录高位，但获利了结涌现转为小跌

“外资可能觉得某些类股遭到低估；他们今天已经买进银行、保险股
、浦项钢铁及现代汽车，”Eugene Investment & Securities分析师Park
 Seok-hyun称。
    
    现代汽车 上涨1.7%，上日现代汽车公布季度营业利润1.9
1万亿韩元，高于分析师预估。
    
    SK海力士 上涨2.5%，上日公司公布第一季获利高于预估
，且短期前景强劲。(完)

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