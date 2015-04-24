《焦点》德银考虑出售华夏银行股份，至少一家中资机构有意接盘--消息

倘若德银决定退出，那么也将加入已经出清或减持中资银行持股的外资银行行列，这些外资银行的名单已有一长串。

在中国国有银行上市之前，欧洲和美国业者买入他们的战略性持股。但实际上，大部分这类战略性合作已经转变成金融投资，外资行最终卖出持股套现。华夏银行股价过去一年接近翻番。

一位资深银行业人士称，德银或许会决定保留其持股，作为进入中国市场的通道。

“当然，(华夏银行持股)位于资产剥离名单上。但他们真会这么做吗？我不知道，”他说。(完)