《焦点》德银考虑出售华夏银行股份，至少一家中资机构有意接盘--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
倘若德银决定退出，那么也将加入已经出清或减持中资银行持股的外资银行行列，这些外资银行的名单已有一长串。
在中国国有银行上市之前，欧洲和美国业者买入他们的战略性持股。但实际上，大部分这类战略性合作已经转变成金融投资，外资行最终卖出持股套现。华夏银行股价过去一年接近翻番。
一位资深银行业人士称，德银或许会决定保留其持股，作为进入中国市场的通道。
“当然，(华夏银行持股)位于资产剥离名单上。但他们真会这么做吗？我不知道，”他说。(完)
(编译 李春喜/白云/王兴亚；审校 高琦)
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