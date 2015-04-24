澳新汇市：新西兰元削减跌幅，澳元上攻阻力未果而陷入迟滞走势

“新西兰央行终于向降息敞开大门，这导致澳元/新西兰元实现平价的可能性进一步降低，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)策略师Sean Callow称。

澳元兑新西兰元 涨至1.0283，周线涨幅为0.015新西兰元。

澳元兑美元本周有望结束在周起点位置，4月以来累涨2.2%。

若能守住该涨幅，则有望录得一年来最大月线涨幅。不过澳元自去年9月以来仍下跌0.16美元，而且仍然受到有关澳洲央行采取更多宽松政策的预期牵制。

澳洲央行2月将指标利率降至纪录低位2.25%，市场目前预期年中再度降息的概率为100%。

继新西兰央行助理总裁发表温和评论后，新西兰元兑美元 在0.7580附近调整。

“这表明如果现在到年底之前，新西兰央行偏向降息，则新西兰元下跌的可能性将高于上周，”BNZ资深策略师Kimberly Martin称。

市场普遍预期新西兰央行将在下周会议上维持利率不变，但一些市场人士预期该央行可能会转为明显偏向于降息。市场正在消化该央行未来12个月降息25个基点的预期。

新西兰元近期支撑位见隔夜低点0.7537美元，阻力位仍位于0.7635美元。新西兰元周线下跌1.3%。

新西兰央行的转温立场导致新西兰元兑多数货币走软，新西兰元贸易加权指数 跌逾1.3%。