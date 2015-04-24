日本股市：日经指数恐将中止三连涨，能源及券商股走强

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日经指数 早盘中跌0.7%，至20,039.23。本周以来已上涨2%，今年以来涨幅15%。
花王 下跌3.3%，因此前公布第一季营业利润大减约40%。
其他涨幅较大个股包括，野村控股 上涨1.9%，大和证券集团 上涨0.7%。市场人士称，日经指数本月站上20,000点，令投资人看好券商的获利前景。
东证股价指数 跌0.4%，至1,618.09，JPX日经400指数 跌0.5%至14,675.47。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。