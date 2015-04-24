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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 11:33 BJT

日本股市：日经指数恐将中止三连涨，能源及券商股走强

日经指数 早盘中跌0.7%，至20,039.23。本周以来已上涨2%，今年以来涨幅15%。

花王 下跌3.3%，因此前公布第一季营业利润大减约40%。

其他涨幅较大个股包括，野村控股 上涨1.9%，大和证券集团 上涨0.7%。市场人士称，日经指数本月站上20,000点，令投资人看好券商的获利前景。

东证股价指数 跌0.4%，至1,618.09，JPX日经400指数 跌0.5%至14,675.47。(完)

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