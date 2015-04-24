中国汇市：人民币早盘微升交投清淡，缺乏信号指引短期料延续盘整

路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小涨，波动区间继续收窄，中间价则创逾三个月新高；交易员认为，早盘市场交投清淡，整体缺乏信号指引，短期料延续盘整。

他们并表示，隔夜国际美元 冲高回落，对人民币中间价形成提振。中间价稳中有升进一步淡化人民币即期汇率的贬值压力，市场结售汇比较均衡，各方普遍接受人民币区间横盘的事实。

“李克强总理之前说了人民币继续贬值空间不大，（人民币）下跌肯定是没什么空间了，但你说上涨就有空间吗，也不见得，中国经济基本面那么差。”一外资行交易员表示，“现在我们就在6.1850-6.2050区间低买高卖了，除非有新的signal（信号）出来。”

中国国家发改委综合司副司长丛亮周五表示，中国经济下半年放缓趋势还在延续，很多领域增长动力青黄不接；中国经济有下行压力但没有惯性下滑，稳增长举措会助其有所改善，有信心把中国经济增速保持在7%左右。

北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.1975元，上日收报6.198元。今日人民币兑美元中间价 为6.1241元，创1月20日以来的新高，上日中间价为6.1281元。

全球汇市方面，美元周五亚洲早盘走低，此前公布的美国数据疲弱。希腊在争取金援方面取得初步进展的迹象，提振欧元全面走强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2725/6.2775，上日尾盘为6.2765。

北京时间11:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1924/6.1944元，上一交易日尾盘报6.1898元。