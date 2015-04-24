《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：稳增长加力，增加有效投资会推一批重大工程包--发改委

中国政策的火力点正集中稳增长方面。在中国国家发展改革委员会的三套政策储备预案中，目前使用的是对应于经济下行压力加大时的第三套预案，增加有效投资，包括近期还会推出一批重大工程投资包，以及稳增长政策会继续加力。

--中国央行：致力于资本项目有管理的可兑换，而非完全自由兑换--行长

中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织（IMF）会议上表示，目前中国仅有少量资本项目不可兑换，在汲取了全球金融危机的教训后，中国已不再追求传统意义上的资本项目完全自由兑换，而是改为推动实现有管理的资本项目可兑换。

--中国经济：鼓励国家级新区借鉴上海自贸区经验，支持多种融资方式--发改委

中国国家发改委等四部委发文称，鼓励国家级新区借鉴上海自贸区经验，推动体制机制改革、对外开放，和贸易自由与投资便利等，各新区要增加基础建设投资资金，并支持新区符合条件的企业通过发行企业债券、中期票据、保险信托计划等多种融资方式筹集建设资金。

--路透调查：中国料进一步放松政策，以稳定经济增长

一项路透调查显示，如果中国想实现7%的经济增长率，今年就将再次降息，并下调银行存款准备金率，祭出2008年全球金融危机以来最大规模的宽松政策。路透对11-15名分析师的调查显示，今年年底前中国料降息25个基点，并将银行存款准备金率下调100个基点。

--中国就业：一季度末城镇登记失业率4.05%，新增就业324万人--人社部

中国人力资源社会保障部周五公布，一季度末城镇登记失业率为4.05%，同比和环比均小幅下降；城镇新增就业324万人，同比减少20万人。

--中国经济：民政部与国开行联合推进养老服务体系，应对人口老龄化

为应对人口老龄化，中国民政部周四与中国国家开发银行联合发文推进养老服务体系建设，双方建立开发性金融支持社会化养老服务体系建设工作联动机制，开发银行养老项目贷款期限根据项目偿债能力分析确定，最长可达15年。

--两岸关系：国共两党领导人将于5月初在北京会面--新华

中国官方媒体--新华社周五表示，台湾的中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率国民党大陆访问团赴北京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。

【金融】

--中国央行：一季度房地产贷款快速增长，工业中长期贷款增速回落

中国人民银行周五公布金融机构贷款投向统计报告称，2015年一季度房地产贷款快速增长，保障性住房开发贷款增长强劲。一季度工业中长期贷款增速回落，服务业中长期贷款增长继续加快。

--《综述》上海部分银行已有条件放开二套房贷，普通房标准拓宽是亮点

一线城市房贷新政执行力度也开始加码，部分银行的上海分行已开始落实楼市“330政策”，在首套房贷还清基础上，购买第二套房的首付比例可降至七成，且利率最低可打9折；而最吸引眼球的，则是普通房认定标准拓宽。

--《焦点》德银考虑出售华夏银行股份，至少一家中资机构有意接盘--消息

消息人士告诉路透，德意志银行收到至少一家中国金融机构的报价，要收购该行所持中国华夏银行的20%股份。不过目前距离达成交易尚远。

--《路透基点特写》“一带一路”倡议催生新机遇，中国银行业者放眼海外

在经济不振导致国内资本需求萎缩之际，中国的银行业者正翘首期盼数以十亿美元计的贷款机会，来支撑中国在基建、贸易和跨境并购等方面的经济发展。在北京参加亚太贷款市场协会会议的银行人士认为，中国旨在推动多国经济发展的“一带一路”倡议将创造大量新贷款机会。

--中国新债：民生银行下周二起将发行200亿元二级资本债，期限10年

中国股份制银行--民生银行周四稍晚公告称，将于下周二(28日)起在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币固息二级资本债，期限10年，所募资金用于充实二级资本。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》债市风险定价回归及完善

中国债券市场风险定价回归进程近期明显加速，不仅政策性银行的政策性身份得到明确，国企信用债发行人刚性兑付被打破，今年起全面自发自还的一般地方政府债，也因定价等诸多原因推迟发行。

--新闻稿：中国债券市场的违约可能削弱对无差别隐性担保的预期--标普

标准普尔称，中国公开债券市场一个月内发生的第二次违约正在考验其建立市场导向型金融体系的目标，并且还将削弱投资者对隐性担保的预期。

--中国债市：私募公司债实行负面清单管理，融资平台和违约发行人禁入

中国证监会年初出台新的公司债管理办法后，相关配套管理办法陆续发布。中国证券业协会周四公布非公开发行公司债的备案管理办法和负面清单指引，地方融资平台、有违约先例的发行人等都在负面清单之列，这些发行人将无私募公司债融资资格。

--中国债市动态：长债收益率续涨曲线略增陡，新债发行过密等施压

中国银行间债市周五早盘长债收益率小涨，短债则受益于资金价格走低持稳。除悬而未决的地方债发行外，本周起政策性银行债招标密度有所提高，加之未来新股发行也增压，收益率曲线弱市中略增陡。

--中国货币市场：回购利率随开盘价续降，IPO步伐加快难撼资金宽裕格局

中国银行间市场周五流动性不改宽松之势，开盘价继续引导下主要回购利率继续下行，七天品种再创逾13个月新低；而新一轮IPO即将登场，新股发行步伐加快，但对宽松的资金局面暂难有明显影响。

--中国票据市场：降准后票据利率随资金价格深跌，调整较充分短期料震荡盘整

中国央行本次下调存款准备金率幅度超预期，资金价格大跌带动票据利率跳水。不过快速下行后票据市场观望气氛渐增，今日小幅反弹后走稳，最新成交在年息4.15%-4.20%附近。

--新债招标：中国20年国债定位远超预期，交易户缺乏兴趣且配置需求弱

中国财政部周五招标的20年期固息国债中标利率4.09%远高于预期，超长期限国债因为流动性不好，除非在大牛市中，交易户对其一般都缺乏兴趣，而作为超长债投资主力的保险机构此次也意兴阑珊，配置需求欠缺令本期债定位超高。

--新债招标：国开行五年增发债收益率3.7984%，10年3.8574%--业内人士

业内人士周五透露，中国国家开发银行上午招标的五年和10年期增发债，中标收益率分别为3.7984%和3.8574%。一年期固息增发债3.2185%，三年期债3.6462%。

--新债招标：中国进出口行10年增发债收益率4.1665%--业内人士