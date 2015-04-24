香港房地产：未来三、四年私人住宅供应按季增加4,000个，但首季落成量则跌

路透香港4月24日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，今年首季一手私人住宅落成量仅900个，按季大跌74%；但由于去年的施工量增加，政府预测未来三至四年间可供应的私人住宅按季增加4,000个，达7.8万个，续创有纪录以来新高。

首季一手私人住宅落成量为2013年首季以来最低；施工量则按季跌41%至2,000个。已落成但未售出（即货尾单位）则维持于6,000个水平。

中原地产及美联物业分别预测，今年落成的私人住宅分别为11,139个及11,900个，比2014年的15,700个为低，去年落成量较多主要因期内有多个大型新盘竣工带动。

美联物业估计，今年落成的新盘有55%已出售，因近期发展商积极售楼，即使正在兴建中并预计于今年落成的项目，当中不少实际早已透过预售楼花形式推出市场发售。

据差饷物业估价署数据，截至今年2月全港私人住宅楼价已连续11个月上升，续创新高；今年首两个月楼价累计则升4.6%。（完）

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