《分析》尽管多数美企获利超预期，但未来几季前景不容乐观

本业绩报告季开始以来，对第三、四季的预估也在下降。

多数标普500能源成分股尚未披露业绩，它们因油价下挫而受创，这可能将带来负面消息。汤森路透预估显示，能源行业第一季获利料较上年同期下降64%。

然而分析师并没有对整个2015年丧失信心。汤森路透数据显示，标普500成分股第四季获利料增长5.4%，2015全年获利增长1.0%。

“我不确定这是不是获利周期的最高位，”BTIG驻纽约的首席全球策略师Dan Greenhaus称。(完) (编译 李春喜/汪红英/于春红/刘秀红；审校 李爽/于春红/张荻)