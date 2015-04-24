《分析》尽管多数美企获利超预期，但未来几季前景不容乐观

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
本业绩报告季开始以来，对第三、四季的预估也在下降。
多数标普500能源成分股尚未披露业绩，它们因油价下挫而受创，这可能将带来负面消息。汤森路透预估显示，能源行业第一季获利料较上年同期下降64%。
然而分析师并没有对整个2015年丧失信心。汤森路透数据显示，标普500成分股第四季获利料增长5.4%，2015全年获利增长1.0%。
“我不确定这是不是获利周期的最高位，”BTIG驻纽约的首席全球策略师Dan Greenhaus称。(完) (编译 李春喜/汪红英/于春红/刘秀红；审校 李爽/于春红/张荻)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。