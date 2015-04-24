路透基点：桑德国际努力全额偿还贷款，避免更大范围违约--TRLPC

**更广泛的违约？** 这些贷款合同亦要求该公司在4月30日前提交2014年的经审计财报。 若未按时提交，则一笔1.5亿美元的债券发行将违约。 深圳房地产企业--佳兆业规模10亿美元的债券周一违约，成为首家美 元债券违约的中国房地产企业。 去年还有另外几家中国企业的银团贷款出现问题，其中中国旭光高新 材料集团有限公司无力偿还2014年4月到期的8,500万美元一年期无担保贷 款。 去年9月，中国福建制鞋企业索力鞋业(Ultrasonic AG)两名高管携6, 000万美元的三年期贷款资金失联，亦令公司陷入困境。 穆迪4月时将桑德国际的企业家族评级从Ba3下调至Caa1，优先无担保 债券评级从B1调降至Caa2，并称该公司很有可能无法在接下来30天内公布 2014年经审计财报。 “该公司无力完成2014年经审计财报，亦导致其融资渠道受损，”穆 迪资深分析师Chenyi Lu说，并补充道“下调评级亦反映出企业治理风险 升高”。 标普也在4月1日报告中表示，“我们认为，若桑德国际不能按时完成 基于年度审计的债务合约测试，那么也可能面临流动性压力。”(完) (编译 徐文焰/艾茂林; 审校 高琦)