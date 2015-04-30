更正-路透基点：桑德国际努力全额偿还贷款，避免更大范围违约--TRLPC

(更正文中几处措辞不专业规范的地方，如将“免于追究”改为“豁免”等)

路透4月24日 - 汤森路透旗下基点周四引述银行业消息人士报导，中国污水处理公司桑德国际正努力为一笔1.1亿美元的银团贷款向银行寻求豁免权。桑德国际正尝试提前偿还贷款，以避免发生更大范围的债务违约。

桑德国际请求贷款银行对该公司的技术性违约进行豁免。贷款协议中规定，该公司股票暂停交易时间不能超过15个交易日，但其未能遵守。

桑德国际股票于3月16日开始暂停交易，当时该公司宣布推迟发布2014年年度财报，令市场更加担心那些债务负担沉重的中国企业可能会发生更多违约事件。

该公司的这笔1.1亿美元贷款由台湾远东国际商业银行负责牵头，于2013年10月签约，另有七家台湾和香港银行业者参与。

桑德国际原本应于4月28日偿还首笔1,400万美元，但其已于4月初获得贷款方的豁免权。这令该公司将能全额提前偿还贷款。

银行业人士称，远东商银向各家贷款银行发出邮件，称桑德国际希望在4月21日之前公布新的还款计划表，并于4月30日前提前还款。

远东商银拒绝置评。暂时未能联系到桑德国际发表评论。

该公司向贷款方发出第二次请求，希望后者对与其股票暂时停牌有关的技术性违约进行豁免。

消息人士称，贷款方可能会第二次承诺不予追究，不过这须得到总承贷规模三分之二以上贷款人的批准。

“我认为贷款人会同意豁免，因为该公司已经营了超过20年，还有一些新项目正在进行，”一名银行业人士指出。

“我们面临的唯一选择就是同意不追究，以保证贷款获得偿还，”另一名银行业人士称。

**更广泛的违约？**

贷款契约亦要求该公司在4月30日前提交2014年的经审计财报。若未按时提交，则公司一笔1.5亿美元的债券发行也将违约。

深圳房地产企业--佳兆业规模10亿美元的债券4月20日违约，成为首家美元债券违约的中国房地产企业。

2014年还有另外几家中国企业的银团贷款出现问题，其中中国旭光高新材料集团有限公司无力偿还2014年4月到期的8,500万美元一年期无担保贷款。

去年9月，中国福建制鞋企业索力鞋业(Ultrasonic AG)的两名高管携6,000万美元的三年期贷款资金失联，亦令公司陷入困境。

穆迪4月时将桑德国际的企业家族评级从Ba3下调至Caa1，优先无担保债券评级从B1调降至Caa2，并称该公司很有可能无法在接下来30天内公布2014年经审计财报。

“该公司无力完成2014年经审计财报，亦导致其融资渠道受损，”穆迪资深分析师Chenyi Lu说，并补充道“下调评级亦反映出企业治理风险升高”。

标普也在4月1日报告中表示，“我们认为，若桑德国际不能按时完成基于年度审计的债务合约测试，那么也可能面临流动性压力。”(完)