中国货币市场：回购利率随开盘价续降，IPO步伐加快难撼资金宽裕格局

路透北京4月24日 - 中国银行间市场周五流动性不改宽松之势，开盘价继续引导下主要回购利率继续下行，七天品种再创逾13个月新低；而新一轮IPO即将登场，新股发行步伐加快，但对宽松的资金局面暂难有明显影响。

交易员并指出，经济颓势延续下央行不断发力护航流动性，对于资金量价预期均相当乐观，IPO短期或对资金面有些许扰动，但并不会改变流动性大势。

“资金利率底部估计会持续较长时间，央行力压资金价格，也可能是为了配合新股发行，不能让流动性出问题。”东北一银行交易员称。

中国证监会周四称核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，并适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次。

北京一基金交易员则认为，虽然目前资金面异常宽松，但随着外汇占款降幅有所扩大，及IPO扰动不断加大，未来资金利率也可能面临一定的回升压力。

央行此前公布数据显示，今年3月全部金融机构外汇占款减少1,564亿元人民币，在上月转正后继续回到负增长。这是自2007年12月以来外汇占款月度变动的最低值。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7943 1.8690 -7.47

七天 2.4177 2.5051 -8.74

14天 3.0699 3.1362 -6.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.6500 1.0200 +063.00

七天 1.9350 0.5000 +143.50

14天 2.7000 1.8000 +90.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8900 1.9700 -8.00

七天 2.6000 2.5700 +3.00

14天 3.0900 3.2700 -18.00

Shibor

其中:隔夜 1.8510 1.9080 -5.70

七天 2.4880 2.5270 -3.90

三个月 4.2641 4.3431 -7.90