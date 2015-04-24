中国就业：一季度末城镇登记失业率4.05%，新增就业324万人--人社部

路透北京4月24日 - 中国人力资源社会保障部周五公布，一季度末城镇登记失业率为4.05%，同比和环比均小幅下降；城镇新增就业324万人，同比减少20万人。

人社部新闻发言人李忠并表示，正结合养老保险顶层设计，会同有关部门研究制定基本养老保险基金投资管理办法，主要目的就是解决地方管理的养老保险基金的投资保值问题。

他指出，社会保障基金中的补充保险基金（主要是指企业年金）和社会保障基金，已经实现了市场化的投资运营，这些基金成立以来年均收益率分别达到了7.87%和8.36%，而目前社会保险基金按规定只能存银行、买国债，虽然基金的安全性得到了保障，但是也确实存在收益率较低、难以保值增值的问题。

“特别是基本养老保险实行部分积累制，到去年年底基本养老保险基金累计的结余已经超过了3.5万亿元，所以投资保值增值的问题非常迫切。”

李忠称，就业形势总体平稳，下一步要落实好将要出台的新一轮就业创业扶持政策，推进创业创新带动就业，继续把高校毕业生就业工作摆在首位，并进一步强化公共就业服务。

去年年末城镇登记失业率4.09%。该季度失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，但在2013年三季度降至4.04%,之后开始有微幅波动。

在推进社会保障制度建设方面，他表示，将继续推进社会保障制度建设，抓紧落实机关事业单位养老保险制度改革政策，并进一步做好社会保险扩面征缴工作。

他并介绍，正在按照关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见要求，来积极推进国有企业负责人薪酬制度改革工作。对于中央管理企业的负责人方面，各薪酬的审核部门制定的改革实施办法、以及国有企业负责人薪酬制度改革领导小组办公室牵头起草的配套办法已经完成，将于近期提交审议。

对于地方国有企业负责人方面，也印发了相关的文件，加强了对地方改革工作的指导和调度，目前已经批准了广东省的工作方案；对于中央部门管理的企业负责人方面，也印发了相关的文件。