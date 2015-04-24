路透调查：日本今明两年通胀率料为央行预估一半，4月会议或按兵不动

* 日本央行4月会议或按兵不动，因总裁黑田东彦对通胀看法乐观

* 分析师预计2015年晚些时候日本央行会继续放宽政策

* 经济成长疲弱，分析师称需要小企业情况好转

路透东京4月24日 - 路透调查显示，本财年及下一财年的通胀率料差不多是日本央行预估的一半，凸显实现远大物价目标的艰难程度。

调查中分析师对日本央行乐观的通胀预期以及央行总裁黑田东彦的乐观立场持怀疑态度。黑田东彦最近在美国之行期间发表乐观看法，而且回国后继续重申。

黑田东彦表示，若有迹象显示整体物价趋势发生变化，日本央行在必要时会毫不犹豫地调整货币政策，但并不认为央行需要立即行动。

调查显示，分析师认为日本央行要等到10月左右再进一步放宽政策，即便该国经济仍然脆弱，且通胀维持在低位。

“总裁黑田东彦一直传递的信息是，通胀趋势在改善，油价下滑导致近期通胀疲弱只是暂时现象，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。“我们预计目前放宽政策的可能性不大。”

对21位分析师的调查显示，本月始的当前财年，日本扣除食品但包括油价在内的核心消费者物价指数(CPI)料仅上涨0.3%。

这与上月调查中的预估一致。下一财年通胀率将仅升至1.3%，仍远低于2%的目标。

最近公布数据显示，物价涨势暂停，为近两年来首次出现年通胀率止升，尽管日本央行激进货币政策已实施两年，以刺激经济成长并推升物价。

日本央行料在4月30日的会议上暂不扩张货币刺激政策，不过预计其可能会下调本财年核心通胀率预测值1.0%.

有15位分析师对央行放宽政策的时间给出预期，其中有八位认为会在10月30日的会议上行动。五位预计日本央行将在7月放宽政策，一位预期会在9月，另一位表示，明年的某个时候会放宽。这一调查结果与3月调查一致。

调查发现，日本经济本财年料成长1.8%，下一财年料成长1.7%，与上月调查结果基本符合。

日本去年4月上调消费税导致经济衰退，如今虽然摆脱了这种局面，但复苏动能仍不足，企业和消费者对经济前景看法谨慎。

“日本经济本财年将复苏，但我认为速度将非常缓慢，很难看到民间部门引领复苏的明显迹象，”信金中金总合研究所分析师角田匠说。