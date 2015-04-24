《路透基点特写》“一带一路”倡议催生新机遇，中国银行业者放眼海外

“经济自年初以来便已经放缓，抑制了客户进行固定资产投资的意愿，”星展银行银团融资团队副总裁Cherry Chen说道。“此外人民币同期也在贬值，这意味着对美元贷款的需求减少。”

东方汇理银行亚太区银团贷款及债务优化和分配的董事总经理Fang Lei说道，为降低风险，银行目前着眼于核心和低风险企业(其中多为国有企业和红筹公司)，从而导致了更严格的贷款定价。

“较能提供大额度和更长期贷款的中资银行而言，降低定价也是外资银行赢得客户的一种途径。这种痛苦还会持续很长一段时间，我们需要放低我们的预期，”Fang说道。

一大型外资银行的资深人士对路透基点表示，他们在中国发起的贷款中有90%是海外银团贷款。“对我们而言这就是客户想要的，”该银行人士说道。(完)