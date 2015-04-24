路透调查：印度央行料在6月会议前降息25基点，年底前再降一次

路透班加罗尔4月24日 - 印度央行将可能在下个月再次降息，接受路透访问的分析师预计极有可能在例行政策会议之前采取行动，就像今年至今两次降息一样。

过去一周接受访问的经济分析师的预期中值是，印度央行有60%的可能性在6月2日例行会议之前再次降息25个基点至7.25%。该行在1月和3月分别下调利率。

国际油价重挫有助于拉低全球通胀压力，使得印度央行能抓住机会放宽政策。印度上月通胀率触及三个月低点5.17%，处于央行的适宜区间。

“鉴于通胀放缓，印度央行有可能进一步下调政策利率。印度的放款利率仍较高，”Maplecroft资深分析师Prashant Sawant称。

“鉴于前两次降息的时机，或许不排除再度在例行会议之外降息的可能性，”Religare Capital分析师Prerna Singhvi说。

路透调查显示，此后印度央行年底之前料还会降息一次，令指标利率降至7.0%。

调查预计，印度2015/16财年通胀率平均为5.4%，2014/15财年经济增长7.4%，下一财年增长7.8%。(完)