《全球市场》亚股涨至七年高点，受Nasdaq指数创纪录高位提振

美元兑日圆 日内持稳于119.56，低于海外市场高点120.10。

欧元兑美元 报在1.0789，日内下跌约0.3%，但高于海外市场低点1.0666，此前有迹象显示希腊在取得新融资方面有所进展。

德国总理梅克尔周四表示，必须采取一切措施，防止希腊在与国际贷款人达成资金换改革协议之前就资金告罄。目前外界非常担忧希腊即将无钱可用。

油价本周料录得涨幅，但已脱离海外市场高点，此前沙特及盟友持续在也门进行轰炸，令人担心中东原油供应安全。

布兰特原油 周四触及每桶65.58美元的12月以来高点，但最新下跌0.5%至每桶64.56美元。美国原油 下跌约0.6%至每桶57.40美元。