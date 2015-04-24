欧洲政经：希腊在与国际金主的谈判中做出让步

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“目前与我们伙伴的歧见，并非无法弥合。”瓦鲁法基斯在博客中写道。
“我国政府亟盼将养老金系统合理化(如限制提早退休)，继续进行公共资产的部份私有化，解决妨碍信贷在经济中流通的不良贷款问题，创造一个完全独立的税赋委员会，并鼓励创业。”他说。
“还存有分歧的地方在于，我们对各种改革和宏观环境之间关系的理解。”他说。(完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 白云)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。