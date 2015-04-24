欧洲政经：希腊在与国际金主的谈判中做出让步

“目前与我们伙伴的歧见，并非无法弥合。”瓦鲁法基斯在博客中写道。

“我国政府亟盼将养老金系统合理化(如限制提早退休)，继续进行公共资产的部份私有化，解决妨碍信贷在经济中流通的不良贷款问题，创造一个完全独立的税赋委员会，并鼓励创业。”他说。