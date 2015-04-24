路透调查：中国料进一步放松政策，以稳定经济增长

为刺激经济增长，中国央行4月19日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一(20日)起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 这是该央行两个月以来第二次全线降准，也是自2008年全球金融危机爆发以来降准幅度最大的一次。