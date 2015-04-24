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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 14:06 BJT

路透调查：中国料进一步放松政策，以稳定经济增长

低迷物价压力是中国的一大担忧因素，政府担心将重蹈日本覆辙，经历数十年物价连降的通货紧缩，导致经济增长乏力。

中国官员已指出，通胀指数低于1%将拉响通缩警报。

据新华社本周援引中国央行顾问陈雨露的话称，面对顽固的通缩压力，中国后续进一步降准的可能性很大。

为刺激经济增长，中国央行4月19日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一(20日)起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 这是该央行两个月以来第二次全线降准，也是自2008年全球金融危机爆发以来降准幅度最大的一次。

中国央行去年11月和今年2月两次降息，而且近期还推出多项鼓励购房举措。(完)

(编译/审校 王丽鑫/汪红英/刘秀红/白云/张若琪)

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