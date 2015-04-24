《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段在窄幅区间内波动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 澳元/美元在盘中低位附近波动，亚洲盘本周料以黯淡表现收尾
* 澳元多数交叉盘汇率上涨；澳元/新西兰元涨幅最高，为0.4%
* 铁矿石价格本周涨约6%，4月6日以来累计涨幅达15%，不过澳元/美元低于0.78美元
* 澳洲5月降息几率为50%，降息几率上升，澳洲央行肯定想先看看预算情况再做定夺
* 新西兰央行助理总裁McDermott讲话后，澳元/新西兰元走势出现大逆转，未来料有更多仓位调整、(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。