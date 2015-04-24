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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 13:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段在窄幅区间内波动

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* 澳元/美元在盘中低位附近波动，亚洲盘本周料以黯淡表现收尾

* 澳元多数交叉盘汇率上涨；澳元/新西兰元涨幅最高，为0.4%

* 铁矿石价格本周涨约6%，4月6日以来累计涨幅达15%，不过澳元/美元低于0.78美元

* 澳洲5月降息几率为50%，降息几率上升，澳洲央行肯定想先看看预算情况再做定夺

* 新西兰央行助理总裁McDermott讲话后，澳元/新西兰元走势出现大逆转，未来料有更多仓位调整、(完)

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