更新版 1-台湾股市：收升1.2%创15年高位，因区域股市上扬及外资回补

(新增分析师评论)

路透台北4月24日 - 台湾股市周五收升1.2%，创15年高位，并录得连续第三日上涨。分析师表示，因受亚洲区域股市普遍上扬，且外资回补持股所带动。

大盘加权股价指数 收报9,913.28点，涨1.18%；此前收盘高位为2000年4月11日的10,068.05点。今日成交初值 为1,646.46亿台币，上交易日修正后为1,445.26亿。

台新投顾协理黄文清表示，台股先前涨势落后于国际股市，这两天区域市场走高，且消息面有金融监理机关研议沪台通政策，筹码面有外资回补持股带动，资金行情再度启动。

〞挑战万点有机会，但因为很久没看到，将会多次震荡测试。〞他说。

台湾金管会主委曾铭宗稍早表示，针对两岸股市〞沪台通〞(台湾及上海股市互相挂牌交易)的部分，因牵涉较广，须由近而远、由简单到复杂，台湾民众要有共识，才有办法进一步推动。

元大投顾经理周道中也认为，大盘一旦触及万点大关，将会引发不小获利了结卖压，因此短线股市料在高档偏多整理。

根据台湾证券交易所资料显示，周四外资及陆资在台股大举买超223.77亿台币，连续三个交易日买超共计321.05亿台币。

MSCI明晟的亚洲股市指数周五升至七年新高，本周料录得涨幅，受美国Nasdaq指数涨至纪录高位提振。近来美国公布的经济数据没有起色，美元仍守在近来的区间内。 (完)