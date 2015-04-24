路透基点：特力启动50亿台币再融资贷款筹组--TRLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市家居品贸易公司--特力股份有限公司已启动50亿台币(1.59亿美元)的五年期再融资贷款。

第一银行担任独家牵头行。本案分为两个部分，A部分是15亿台币定期贷款，B部分是35亿台币循环信贷，可以台币和美元提取。台币贷款利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70基点，税前利率下限设在1.7%；美元利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。若台北银行间拆息利率(TAIFX)与Libor利率之差超过40个基点，由借款人支付超出部分。

银行受邀在两个层次参贷：

承贷10亿台币或以上，可享受12个基点前端费和牵头行头衔；

承贷8-9.99亿台币，有8个基点费用，并享安排行头衔；

承贷5-7.99亿台币，费用6个基点，享联席安排行头衔

承贷3-4.99亿台币，费用为4个基点，享参贷行头衔。

A部分贷款有18个月宽限期，之后分八次每半年不等额偿还，第1-4期各偿还10%，第5-8期各偿还15%。

银行回复截止日期为5月15日。