路透基点：特力启动50亿台币再融资贷款筹组--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市家居品贸易公司--特力股份有限公司已启动50亿台币(1.59亿美元)的五年期再融资贷款。
第一银行担任独家牵头行。本案分为两个部分，A部分是15亿台币定期贷款，B部分是35亿台币循环信贷，可以台币和美元提取。台币贷款利率较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70基点，税前利率下限设在1.7%；美元利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。若台北银行间拆息利率(TAIFX)与Libor利率之差超过40个基点，由借款人支付超出部分。
银行受邀在两个层次参贷：
承贷10亿台币或以上，可享受12个基点前端费和牵头行头衔；
承贷8-9.99亿台币，有8个基点费用，并享安排行头衔；
承贷5-7.99亿台币，费用6个基点，享联席安排行头衔
承贷3-4.99亿台币，费用为4个基点，享参贷行头衔。
A部分贷款有18个月宽限期，之后分八次每半年不等额偿还，第1-4期各偿还10%，第5-8期各偿还15%。
银行回复截止日期为5月15日。
融得资金将用于借款人于2011年5月获得的一笔60亿台币五年期贷款的再融资。第一银行亦担任该项贷款牵头行，同时担任牵头行的还有台湾银行和台湾土地银行。该案由两部分组成，A部分是20亿台币定期贷款，B部分是40亿台币的循环信贷，可以台币和美元提取。台币和美元贷款分别较二级市场商业票据利率和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码65个基点。(完) (编译 王颖；审校 艾茂林)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。