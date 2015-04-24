欧洲政经：就希腊问题达成协议迫在眉睫--欧元集团主席

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透里加4月24日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，就希腊问题达成协议的所剩时间越来越少，与希腊达成协议迫在眉睫。
“我希望能看到关于协商取得一些进展的报导，之后我们再看看未来几周的事态发展，”他在欧元区财长会议前对记者表示，他预计在这次会议上达不成协议。
“对我们所有人来说，都迫在眉睫。时间在不停流逝。不过希腊同仁有争取达成协议的决心。”(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。