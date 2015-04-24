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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 14:31 BJT

欧洲政经：就希腊问题达成协议迫在眉睫--欧元集团主席

路透里加4月24日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，就希腊问题达成协议的所剩时间越来越少，与希腊达成协议迫在眉睫。

“我希望能看到关于协商取得一些进展的报导，之后我们再看看未来几周的事态发展，”他在欧元区财长会议前对记者表示，他预计在这次会议上达不成协议。

“对我们所有人来说，都迫在眉睫。时间在不停流逝。不过希腊同仁有争取达成协议的决心。”(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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