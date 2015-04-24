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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 14:19 BJT

《全球汇市》美元弱势整理上日跌势，希腊憧憬支撑欧元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0810 1.0824 -0.13 -10.64 1.2097

美元/日圆 119.49 119.56 -0.06 -0.16 119.68

欧元/日圆 129.17 129.41 -0.19 -10.78 144.78

美元/瑞郎 0.9560 0.9546 +0.15 -3.83 0.9941

英镑/美元 1.5054 1.5056 -0.01 -3.33 1.5573

美元/加元 1.2143 1.2141 +0.02 +4.52 1.1618

澳元/美元 0.7779 0.7777 +0.03 -4.76 0.8168

新西兰元/美元 0.7565 0.7591 -0.34 -2.98 0.7797

澳元/日圆 92.950 92.980 -0.03 -4.91 97.750

新西兰元/日圆 90.390 90.760 -0.41 -3.13 93.310

英镑/日圆 179.88 180.01 -0.07 -3.49 186.38

澳元/新西兰元 1.0282 1.0237 +0.44 -1.79 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王颖/刘秀红/陈宗琦；审校 李春喜/孙茉莉/张若琪)

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