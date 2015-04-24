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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 14:04 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元集团会议解决希腊问题希望不大

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    * 新西兰元/美元下跌0.41%，澳元/新西兰元上涨0.5%，欧元/美元跌
0.13%，美元/日圆微跌0.05%
    * 日经指数下挫0.74%，沪综指跌1.36%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数上扬0.22%，10年期美债收益率报1.9542%，布兰特原油期货走低0.39
%
    * 希腊在与国际金主的谈判中做出让步 
    * 中国经济下行压力较大，保持经济平稳运行有较大政策空间--发改
委 
    * 中国央行拟在自贸区推广自由贸易账户经验，年内扩围全国--消息
 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 于春红)

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