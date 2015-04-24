路透调查：澳洲经济成长恐难以填补矿业荣景过后的缺口

**住宅建设热潮**

尽管如此，有迹象显示极低的利率正发挥作用，创纪录水平的新屋建筑促进了建筑业工作岗位以及消费者对家庭用品的需求。

澳洲2月和3月就业人数大幅增加，失业率自12年高点6.3%降至6.1%。

尽管悉尼房价高涨已经令监管者感到不安，但在薪资增长异常乏力的情况下，房价上涨也增加了家庭财富。

劳工成本受抑加上汽油价格下降，使得通胀放缓程度超过所有人几个月前的预期。澳洲2015年消费者物价指数(CPI)料上升1.8%，1月调查时预计为2.2%。

2016年通胀率料平均为2.7%，位于澳洲央行2-3%的长期目标区间内，因此不会阻碍继续放宽政策。

提高矿业产出的投资也在拉动出口量强劲增长，随着大型液化天然气项目投入使用，这种趋势只会得到强化。

因此分析师预计，2016年澳洲GDP增速料加速至3.0%。(完)