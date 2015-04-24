香港个股：中海油首季油气产量同比增长9.4%，收入则跌四成

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港4月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五称，今年首季油气产量同比增长9.4%，收入则受累于油价下滑而减少四成。
中海油于联交所的公告显示，2015年1-3月油气产量当量为1.183亿桶，去年同期则为1.081亿桶。
期内油气销售收入下降39.9%，至355.4亿元人民币，因原油价走低，拖累平均实现原油价大跌49%至每桶53.4美元。
营运数据公布前，中海油周五收升1.71%，报13.12港元。
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。