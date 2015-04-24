香港个股：中海油首季油气产量同比增长9.4%，收入则跌四成

路透香港4月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周五称，今年首季油气产量同比增长9.4%，收入则受累于油价下滑而减少四成。

中海油于联交所的公告显示，2015年1-3月油气产量当量为1.183亿桶，去年同期则为1.081亿桶。

期内油气销售收入下降39.9%，至355.4亿元人民币，因原油价走低，拖累平均实现原油价大跌49%至每桶53.4美元。

营运数据公布前，中海油周五收升1.71%，报13.12港元。

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