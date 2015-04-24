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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 14:18 BJT

韩国汇市：韩元收盘上涨，周线小升0.4%

路透首尔4月24日 - 韩国韩元兑美元 周五收涨0.3%，报1,079.4，上日收报1,082.2。本周韩元 上涨0.4%。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)

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