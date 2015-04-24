韩国个股：双龙汽车称，印度马恒达否认将增持其股份的媒体报导

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月24日 - 韩国双龙汽车 发言人周五表示，印度马恒达(Mahindra and Mahindra Ltd) 否认了该公司计划增持双龙汽车股份的媒体报导。
双龙汽车周五收跌9.51%，报9,230韩元。
印度电视台CNBC-TV18周三未指明消息来源报导称，马恒达计划在年底前将对双龙汽车的持股上调至90-95%，目前则持有72.85%。
该报导周四带动双龙汽车股价收高14.6%。
路透目前无法联系到马恒达公司方人士对此置评。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。