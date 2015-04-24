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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 14:36 BJT

韩国个股：双龙汽车称，印度马恒达否认将增持其股份的媒体报导

路透首尔4月24日 - 韩国双龙汽车 发言人周五表示，印度马恒达(Mahindra and Mahindra Ltd) 否认了该公司计划增持双龙汽车股份的媒体报导。

双龙汽车周五收跌9.51%，报9,230韩元。

印度电视台CNBC-TV18周三未指明消息来源报导称，马恒达计划在年底前将对双龙汽车的持股上调至90-95%，目前则持有72.85%。

该报导周四带动双龙汽车股价收高14.6%。

路透目前无法联系到马恒达公司方人士对此置评。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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