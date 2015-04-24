《汇市简讯》欧元/美元盘中走高，关注76.4%回撤位

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0559GMT
* 图表已形成看涨外包形态，做多似乎更好
* 1.0785是亚洲尾盘/欧洲早盘低点，现汇再次反弹
* 1.0914是1.1036/1.0521下跌走势的76.4%回撤位
* 再次跌破10日均线，未能守住昨日跌幅
* 一度涨至1.0859，突破4月17日以来高点1.0849
* 技术图表：link.reuters.com/qef64w (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。