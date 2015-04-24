版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 14:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元盘中走高，关注76.4%回撤位

0559GMT

* 图表已形成看涨外包形态，做多似乎更好

* 1.0785是亚洲尾盘/欧洲早盘低点，现汇再次反弹

* 1.0914是1.1036/1.0521下跌走势的76.4%回撤位

* 再次跌破10日均线，未能守住昨日跌幅

* 一度涨至1.0859，突破4月17日以来高点1.0849

* 技术图表：link.reuters.com/qef64w (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐