新兴汇市：新兴亚币大多走高，美国数据疲软削弱美联储加息预期

马币(林吉特) 触及近两个月高位，因油价反弹舒缓了市场对 低油价影响马来西亚这一石油净进口国经常账和财政收支账目的担忧。 美元指数 隔夜走低，因3月新屋销售及4月制造业活动数据表现 不佳，可能加大市场对美国从年初疲态实现强劲反弹的怀疑。 这些疲弱数据之后，接下来将迎来下周二美国联邦储备理事会(美联 储/FED)为时两天的货币政策会议。 “如果美国数据继续表现疲弱，美联储又表达更为温和的态度，则美 元肯定会进一步走软，进而将推动亚洲货币进一步走强，”澳新银行(ANZ )驻新加坡外汇策略师Khoon Goh称。 美国维持低利率水平通常有助推动投资者转向新兴亚洲国家寻求更高 收益。 多数新兴亚洲货币可望实现周线涨幅，在中国4月19日宣布下调金融 机构人民币存款准备金率以支撑经济后，获得进一步支撑。 据汤森路透数据，马币领涨，本周以来兑美元累计上涨0.9%。 马来西亚公债价格走高，同时投资者也减持了马币空头头寸。马币为 今年以来表现第二差的亚洲货币。 汤森路透数据显示，印度卢比 背离亚洲货币普遍涨势，本周 以来累计跌1.7%。这将是该货币自2014年8月初以来最大周线跌幅。 围绕对外资投资者追溯征税的担忧令印度卢比承压。 日本第一三共 将出售印度制药商Sun Pharmaceutical Indu stries Ltd 价值最高36亿美元股份的消息及有关这笔资金将流 出印度的担忧也对印度卢比带来拖累。 印尼卢比 本周以来下跌0.7%，受累于进口商的美元需求。 亚洲 当日 今年以来 2 014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 119.26 119.58 +0.27 +0.34 1 19.66 坡元 1.3369 1.3412 +0.32 -0.82 1 .3260 台币 30.840 31.131 +0.94 +2.85 3 1.718 韩元 1077.21 1082.20 +0.46 +2.05 10 99.30 泰铢 32.47 32.47 +0.00 +1.32 32.90 菲律宾披索 44.21 44.30 +0.20 +1.15 44.72 印尼卢比 12910.00 12950.00 +0.31 -4.11 123 80.00 印度卢比 63.27 63.32 +0.08 -0.38 63.03 马币 3.5800 3.6265 +1.30 -2.33 3 .4965 人民币 6.1952 6.1980 +0.05 +0.14 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 李婷仪/孙茉莉)