投行观点：法国兴业调高今年油价预估，因预期美国石油产量将下降

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月24日 - 由于预期美国石油产量即将减少，可望带动全球油市重新平衡，法国兴业银行调高原油价格预估。
该行将2015年布兰特原油均价预估上调4.33美元至每桶59.54美元，美国原油均价预估则调高4.28美元至每桶53.62美元。
法兴在周四公布的一篇报告中指出，美国原油产量已达“稳定停滞期”，预料不久后，可能5月就会减少。
“更概括来说，由于在美国页岩油的支撑下全球市场将出现重新平衡，那意味终将进行这样的过程，且市场将对低油价环境做出反应。”
法兴维持2016-2019年油价预估不变。(完)
(编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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