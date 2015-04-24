投行观点：法国兴业调高今年油价预估，因预期美国石油产量将下降

路透4月24日 - 由于预期美国石油产量即将减少，可望带动全球油市重新平衡，法国兴业银行调高原油价格预估。

该行将2015年布兰特原油均价预估上调4.33美元至每桶59.54美元，美国原油均价预估则调高4.28美元至每桶53.62美元。

法兴在周四公布的一篇报告中指出，美国原油产量已达“稳定停滞期”，预料不久后，可能5月就会减少。

“更概括来说，由于在美国页岩油的支撑下全球市场将出现重新平衡，那意味终将进行这样的过程，且市场将对低油价环境做出反应。”

法兴维持2016-2019年油价预估不变。(完)