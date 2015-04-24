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市场报道 | 2015年 4月 24日 星期五 14:46 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎盘中下跌，200日移动均线料将提供支撑

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* 有看多押注，但盘中出现较大跌幅，且收盘恐走低

* 回落至10日和100日移动均线下方，二者切入位分别在0.9617和0.9595

* 尚未回落到周四低点0.9532，但仍有这种可能

* 多头止损单在近期底部0.9486(4月3日低点)下方

* 200日移动均线切入位0.9493，料将提供支撑

* 技术图 link.reuters.com/sef64w (完)

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