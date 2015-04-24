《汇市简讯》美元/瑞郎盘中下跌，200日移动均线料将提供支撑

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 有看多押注，但盘中出现较大跌幅，且收盘恐走低
* 回落至10日和100日移动均线下方，二者切入位分别在0.9617和0.9595
* 尚未回落到周四低点0.9532，但仍有这种可能
* 多头止损单在近期底部0.9486(4月3日低点)下方
* 200日移动均线切入位0.9493，料将提供支撑
* 技术图 link.reuters.com/sef64w (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。