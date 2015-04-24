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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 15:08 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元升至两周高点，市场预期德国IFO调查数据上扬

奥地利财长Hans Joerg Schelling周五称，会议前夕的谈判进展不大，但排除了希腊退出欧元区的可能性。

欧元兑美元 在伦敦交易时段早盘触及高位1.0880美元，涨0.4%。美元指数 也受到疲弱美国经济数据拖累走低，跌幅0.4%，至96.908。(完)

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