台湾央行：共发行266亿台币存单，存单发行余额增9亿

路透台北4月24日 - 台湾央行周五公布，共发行266亿台币存单。与今日存单到期金额257亿台币相较，存单发行余额增9亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 215

91天期 0.93 45

182天期 1.05 6

央行上日发行2,936.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,554.1亿台币。