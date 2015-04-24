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货币新闻 | 2015年 4月 24日 星期五 16:30 BJT

台湾央行：共发行266亿台币存单，存单发行余额增9亿

路透台北4月24日 - 台湾央行周五公布，共发行266亿台币存单。与今日存单到期金额257亿台币相较，存单发行余额增9亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 215

91天期 0.93 45

182天期 1.05 6

央行上日发行2,936.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,554.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为159亿台币，累积超额准备为5,312亿台币、加计前期1%的超额准备为6,618亿台币。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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