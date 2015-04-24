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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 14:55 BJT

澳洲股市：各板块全线上扬，周线收高近1%

路透悉尼4月24日 - 澳洲股市周五跳涨1.5%，录得五周最佳表现，各大板块全线上扬，由于原油和铁矿石价格上涨，令矿业和能源类股受益走高。

澳股S&P/ASX 200指数 涨88.5点，收报5,933.3点。

近期由于中国公布的经济面消息令人失望，澳股一直表现不佳。

过去十个交易日里，澳股有六天收低。拜周五的涨势拉抬，本周周线得以收高0.94%。(完)

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