澳洲股市：各板块全线上扬，周线收高近1%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼4月24日 - 澳洲股市周五跳涨1.5%，录得五周最佳表现，各大板块全线上扬，由于原油和铁矿石价格上涨，令矿业和能源类股受益走高。
澳股S&P/ASX 200指数 涨88.5点，收报5,933.3点。
近期由于中国公布的经济面消息令人失望，澳股一直表现不佳。
过去十个交易日里，澳股有六天收低。拜周五的涨势拉抬，本周周线得以收高0.94%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。