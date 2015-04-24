全球金市：美国疲软数据支撑现货金，但周线恐再度下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
--------------------------0644GMT------------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1194.35 0.75 0.06 现货银 15.86 -0.01 -0.06 现货铂金 1132.49 0.14 0.01 现货钯金 770 2.4 0.31 COMEX期金 1193.8 -0.5 -0.04 COMEX期银 15.845 0.016 0.1 汇率 欧元/美元 1.0857 美元指数 97.07 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红/李春喜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。