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亚洲 | 2015年 4月 24日 星期五 15:13 BJT

全球金市：美国疲软数据支撑现货金，但周线恐再度下跌

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                      价格     变动   涨跌%  
    现货金        1194.35     0.75     0.06
    现货银          15.86    -0.01    -0.06
    现货铂金      1132.49     0.14     0.01
    现货钯金          770      2.4     0.31
    COMEX期金      1193.8     -0.5    -0.04
    COMEX期银      15.845    0.016      0.1
    汇率
    欧元/美元      1.0857 
    美元指数        97.07  
    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
    
      
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红/李春喜)

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